Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayımladığı verilere göre, otomobil satışları yılın ilk iki ayında yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965 adet seviyesine gerilerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 30,4’lük kayıpla 27 bin 419 adede indi.

ŞUBATTA DA DARALMA DEVAM ETTİ

Şubat ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 düşüşle 90 bin 730 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları yüzde 7,6 gerileyerek 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %38 artış göstererek 14 bin 709 adede ulaştı.

Sektör temsilcileri, düşüşün ekonomik koşullar ve kredi erişimindeki zorluklardan kaynaklandığını belirtirken, yılın geri kalanında talebin nasıl şekilleneceği merak konusu.