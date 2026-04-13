2026 yılının ilk üç aylık döneminde otomotiv sektörü üretim ve adet bazlı ihracatta düşüş yaşarken, ticari araç grubu ve toplam ihracat geliri performansını artırdı. Otomobil üretimi ocak-mart döneminde yüzde 18 oranında sert bir gerileme kaydederek 181 bin 364 adede düştü. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim rakamı 327 bin 16 adet olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, otomobil grubundaki gerilemenin aksine, ticari araç grubunda üretim grafiği yükseliş gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi yüzde 14, ağır ticari araç grubu yüzde 20 ve hafif ticari araç grubu yüzde 13 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemde sanayinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak ölçüldü.

İHRACAT GELİRİ 9,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Otomotiv ihracatı, yılın ilk çeyreğinde adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 215 bin 323 adede geriledi. Bu düşüşte, otomobil ihracatındaki yüzde 29'luk kayıp belirleyici oldu. Ancak ticari araç ihracatı yüzde 5, traktör ihracatı ise yüzde 12 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 18’lik pay ile sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu. Adet bazındaki düşüşe rağmen, toplam ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 9,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İÇ PAZARDA YERLİ ARAÇ PAYI

Ocak-mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 4 daralarak 274 bin 346 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 6 düşüşle 210 bin 688 adet oldu. İç pazardaki satışlarda yerli araçların payı otomobilde yüzde 36, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 23 olarak kayıtlara geçti.