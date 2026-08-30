Honda Motor ve Nissan Motor, 2029 itibarıyla üretecekleri yeni otomobiller için ortak bir işletim sistemi (OS) ve araç içi bilgisayar geliştirmek amacıyla pazartesi günü resmi anlaşmaya imza atacak.

Nikkei Asia’da yer alan habere göre söz konusu iş birliği protokolü, uzaktan güncellenebilme imkânı tanıyan ve otomotiv sektörünün geleceği şeklinde değerlendirilen yazılım tanımlı araçlar (SDV) üzerine odaklanıyor.

ALTYAPI NİSSAN TEKNOLOJİSİNE DAYANACAK

Geliştirilecek yeni işletim sistemi ile elektronik kontrol ünitesi (ECU) ağırlıklı olarak Nissan teknolojisi üzerine inşa edilecek. Honda ise sistemin geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sunacak. Hazırlanan sistem; elektrikli, hibrit ve benzinli otomobillere entegre edilebilecek esnek bir mimari yapıyla tasarlanacak.

ÜÇ MARKANIN SATIŞ HACMİ 7,3 MİLYON ARACA ULAŞIYOR

Sürece, Nissan’ın kısmi hissedarı konumundaki Mitsubishi Motors’un da katılması öngörülüyor. Toplam küresel satış hacmi 7,3 milyon araca ulaşan bu üç dev markanın ortaklaşa kullanacağı işletim sistemi ve kontrol üniteleri, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini kayda değer oranda düşürecek.

Milyonlarca araç üzerinden elde edilecek veriler, gelecekteki yazılım güncellemeleri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılacak.

Mart 2024’te stratejik ortaklık fırsatlarını araştıracaklarını duyurarak temel araştırmalarda birlikte çalışmaya başlayan Honda ve Nissan, süreç içerisinde masaya yatırılan birleşme seçeneğinden bir sonuç alamamıştı. İki üretici bu yeni adımla küresel pazardaki rekabet güçlerini ve teknolojik bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor.