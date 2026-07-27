Otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümüyle birlikte küresel üretim hatları yön değiştirdi. Avrupalı üreticiler; yüksek enerji maliyetleri, yavaşlayan elektrikli araç satışları ve artan Ar-Ge giderleri karşısında Çinli markalarla ortaklık kurmaya başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı ek gümrük vergilerini aşmak isteyen Çinli üreticiler ise üretim tesislerini doğrudan Avrupa topraklarına taşıyor.

İSPANYA ORTAK ÜRETİMİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

Avrupa'daki üretim dönüşümünün somut adımları İspanya'da atılıyor. Ford, Valencia kentindeki tesislerini korumak amacıyla Çinli Geely ile ortak girişim kurdu. Kurulan şirkette Ford yüzde 66,7, Geely ise yüzde 33,3 hisse payına sahip oldu.

Yıllık 500 bin adetlik kapasite hedefiyle 2028 yılında üretime geçmesi planlanan tesiste Ford Kuga modelinin üretimi sürerken, Geely'nin E5 ve E2 elektrikli SUV modelleri de hatta eklenecek. İspanya'da üretilecek olan bu modellerin Türkiye pazarında da satışa sunulacağı bildirildi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN AVRUPA'DAKİ YATIRIMLARI HANGİ BÖLGELERDE YER ALIYOR?

Avrupa genelinde tesis edinen Çinli otomotiv markalarının mevcut yatırımları ve üretim noktaları şu şekilde:

Chery: Eski Nissan fabrikasını devralarak İspanyol Ebro ortaklığıyla Barselona'da üretime geçti.

Leapmotor: Stellantis grubu çatısı altında İspanya'daki Zaragoza ve Madrid tesislerinde uygun fiyatlı elektrikli modeller üretiyor.

BYD: Macaristan'da kurduğu fabrikada yeni enerjili araçların üretimine başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Geely: Ford ortaklığıyla İspanya'nın Valencia kentindeki fabrikada ortak üretim hatlarını kuruyor.