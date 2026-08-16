BYD, elektrikli ve hibrit otomobil pazarındaki rekabeti kızıştıran yeni modeli Sealion 6 DM-i ile dikkatleri üzerine çekti. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentinde kompakt-orta boy SUV arayan tüketicilere tek donanım paketiyle kapsamlı bir seçenek sunan marka, fiyat-donanım dengesini öne çıkarıyor.

FİYAT-DONANIM ORANINI GÜÇLENDİRİYOR

Yaklaşık 26 bin 500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan modelde, sonradan eklenen opsiyonlar nedeniyle oluşabilecek maliyet artışının önüne geçilmesi hedefleniyor. BYD, Sealion 6 DM-i'de bazı üst donanım özelliklerini başlangıç fiyatına dahil ederek tüketicinin satın alma aşamasında karşılaşacağı ek maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Aracın teknik detayları da iddialı. 18,3 kWh kapasiteli LFP Blade batarya kullanan Sealion 6 DM-i, yalnızca elektrik motoruyla gerçekleştirilen sürüşlerde 70 kilometreye kadar menzil sunuyor. PHEV sisteminde görev yapan 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor 131 beygir güç ve 220 Nm tork üretirken, ön aksa entegre elektrik motoru 150 kW güç ve 300 Nm tork sağlıyor.

İki güç ünitesinin birlikte çalışmasıyla aracın maksimum hızı 180 km/s seviyesine ulaşıyor. Karma kullanımda yakıt tüketimi 15,2 km/L, elektrik tüketimi ise 4,2 km/kWh olarak belirtiliyor. Orta boy SUV ölçülerine sahip olan aracın uzunluğu 4 bin 775 mm, genişliği 1.890 mm, yüksekliği 1.670 mm ve aks mesafesi 2.765 mm.

Donanım stratejisi açısından da dikkat çeken model, panoramik cam tavanın yanı sıra ön koltuklarda ısıtma ve havalandırma özelliklerinin standart olarak sunulmasıyla fiyat-donanım oranını güçlendiriyor. Süspansiyon sisteminde ön tarafta MacPherson, arkada ise çok noktadan bağlantılı bağımsız sistem kullanılıyor.

Sealion 6 DM-i'nin yaklaşık 26 bin 500 dolarlık fiyatı, donanım seviyesiyle birlikte değerlendirildiğinde rekabetçi konumunu güçlendiriyor. Örneğin Hyundai Avante Hybrid'in giriş fiyatının yaklaşık 21 bin 500 dolar seviyesinde olduğu, ancak üst donanım ve opsiyonlarla birlikte fiyatın 28 bin 300 doların üzerine çıkabildiği belirtiliyor.