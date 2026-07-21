Volkswagen, Mercedes, Audi ve BMW gibi Alman otomotiv devleri, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle seri üretim tesislerini yurt dışına kaydırma kararı aldı. Bu stratejik dönüşüm, Almanya'daki sanayi istihdamının son 16 yılın dip seviyesine gerilemesine yol açtı.

ÇİN REKABETİ DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Mercedes, BMW ve Audi'nin pazar lideri olduğu Çin'de; BYD, Geely ve Xpeng gibi yerli markalar yazılım, batarya teknolojisi ve fiyat avantajıyla öne geçti. Rekabet gücünü korumak isteyen Alman üreticiler Ar-Ge, yazılım ve mühendislik faaliyetlerini Çin'e aktarmaya başladı. Mercedes'in yeni CLA modelinde Çin üretimi motor kullanma kararı bu dönüşümün somut adımı olarak öne çıktı.

İSTİHDAM VE YATIRIMLAR NASIL ETKİLENDİ?

Almanya otomotiv sektöründe çalışan sayısı son beş yılda yüzde 8 azaldı. Alman Otomotiv Sanayi Birliği (VDA) verilerine göre tedarikçi firmaların yüzde 72'si ülkedeki yatırımlarını azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin üçte ikisi ise son bir yılda işten çıkarma yaptı veya personel eksiltme planlarını uygulamaya koydu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ ÜRETİMİ NEREYE YÖNLENDİRİYOR?

Elektrikli araç satışlarında beklenen seviyelere ulaşılamaması sebebiyle Porsche dahil bazı markalar yeniden içten yanmalı motor yatırımlarına yöneldi. Üretim süreçlerinin Macaristan, Slovakya, Çekya, Meksika, ABD ve Çin'de yoğunlaşması beklenirken, Almanya'nın ağırlıklı olarak katma değerli mühendislik ve Ar-Ge üssü olarak konumlanması öngörülüyor.