ABD’nin en çok satan aracı Ford F-150, metal tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretim krizi yaşıyor.

Otomotiv sektörünü derinden sarsan alüminyum kıtlığı ABD'deki bayilerdeki stokların hızla erimesine neden oluyor. Teksaslı Ford bayisi Sam Pack için F-150 ve Super Duty kamyonetler sadece birer ticari araç değil, aynı zamanda işletmesinin "temel taşı" niteliğinde. Normal şartlarda 60 günlük F-150 stoğu tutan Pack’in elinde şu an sadece 42 günlük araç kalmış durumda.

TEDARİK ZİNCİRİNDE KRİTİK 90 GÜN

The Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan habere göre, yaz sezonundaki yoğun talebi karşılayamamaktan korkan Pack, "Önümüzdeki 90 gün gerçekten kritik bir dönem olacak" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Araç arzındaki bu düşüşün temel sebebi gövde yapımında kullanılan alüminyumun hem bulunabilirliğinin azalması hem de fiyatının geçmiş yıllara oranla fahiş şekilde artması.

Çelikten daha hafif olmasına rağmen dayanıklılıktan ödün vermeyen alüminyum yakıt tasarrufu ve verimlilik hedefleyen otomobil üreticileri için stratejik bir hammadde haline geldi. Metal piyasası danışmanlık firması CRU’nun verilerine göre, Kuzey Amerika otomotiv endüstrisi geçen yıl 3,7 milyon metrik ton alüminyum tüketti. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 30’luk bir artışı temsil ediyor.

İRAN SAVAŞI VE GÜMRÜK VERGİLERİ FİYATLARI KATLADI

Haberde paylaşılan detaylara göre, son dönemde alüminyum fiyatlarını tetikleyen unsurların başında jeopolitik gerilimler ve ticari kısıtlamalar geliyor. İran’daki savaşın Basra Körfezi’nden yapılan sevkiyatları aksatması, ABD’nin tükettiği alüminyumun beşte birini sağlayan bu bölgeden gelen akışı kısıtladı. Bunun yanı sıra, ABD tarafından uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi ve ana tedarikçilerden birinde yaşanan üretim kesintisi üreticileri köşeye sıkıştırdı.

S&P Global Energy verilerine göre küresel alüminyum fiyatı metrik ton başına 3.500 dolar civarındayken vergi ve teslimat maliyetleriyle birlikte ABD içindeki fiyatı 6.100 dolara ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıl ödenen 3.220 doların neredeyse iki katı.

FORD İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Alüminyum krizinden en ağır darbeyi alan şirketlerin başında Ford geliyor. 2014 yılında, katı yakıt ekonomisi düzenlemelerine uyum sağlamak adına en çok satan modeli F-150’nin gövdesini çelikten alüminyuma çeviren Ford, sektörün en büyük alüminyum alıcısı konumuna gelmişti. Ancak bu stratejik hamle bugün bir risk faktörüne dönüştü.

New York’taki ana tedarikçi Novelis fabrikasında meydana gelen yangınlar ve ardından gelen üretim durdurma kararları Ford’un geçen yılki düzeltilmiş karını 2 milyar dolar azalttı. Şirket yöneticileri emtia maliyet beklentilerini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı.

ÇELİĞE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Yaşanan bu kriz sektörde "alüminyumdan çeliğe geri dönüş olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. ABD’nin en büyük otomotiv çeliği tedarikçisi Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourenco Goncalves, üreticilerin alüminyuma olan bağımlılıklarını sorguladığını belirtti.

Ancak uzmanlar bu dönüşümün pek de kolay olmadığı görüşünde. Analist Sam Fiorani, Ford gibi üreticilerin araçlarını tamamen alüminyum yapı üzerine kurduğunu ve bu gövde yapısını değiştirmenin hem çok maliyetli hem de zaman alıcı bir süreç olacağını vurguluyor. Ford, üretim takviminin aksamaması için Trump yönetiminden gümrük vergilerinin geçici olarak kaldırılmasını talep etse de, Washington yönetiminden henüz olumlu bir yanıt gelmiş değil.