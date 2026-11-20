Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 Kasım ayının ilk yarısında tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modellerden oluşan yeni enerjili araçların (NEV) toplam perakende satışlar içindeki payı yüzde 73,2'ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ancak elektrikli araçların pazardaki ağırlığı tarihi bir seviyeye çıkmasına rağmen, genel otomobil pazarında yaşanan ciddi daralma dikkat çekiyor. Söz konusu 15 günlük dönemde Çin'de üretilen binek otomobillerin toptan satışları yıllık bazda yüzde 23 düşüşle 722 bin adede, toplam perakende satışlar ise yüzde 25 azalarak 611 bin adede geriledi.

Pazar payı rekor kıran yeni enerjili araçların perakende satışları 447 bin adet olarak kaydedilirken, bu segmentte de yıllık bazda yüzde 13'lük bir hacim kaybı yaşandı.

REKABET SERTLEŞTİ

İçten yanmalı motorlu araçlara olan ilginin hızla azalmasında yüksek petrol fiyatları ve artan yakıt maliyetleri belirleyici rol oynarken, tüketicilerin elektrikli modellere yönelmesi sektördeki rekabeti de sertleştirdi.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin otomotiv pazarının artık "güçlü olanın hayatta kaldığı" bir döneme girdiğini ve yalnızca tüketicilere güçlü bir cazibe sunabilen modellerin satışlarını koruyabildiğini ifade etti.

Çin Otomobil Bayileri Birliği (CADA) verileri de bayilere gelen müşteri sayısının aylık bazda yüzde 14,5, yeni siparişlerin ise yüzde 36,6 oranında düştüğünü ortaya koyarak pazardaki durgunluğu doğruladı.

Sektör temsilcileri talebi canlı tutmak adına alıcılara gelir vergisi indirimi, kırsal bölgelerde kullanım desteği ve düşük menzilli modellere satın alma vergisi avantajı gibi yeni teşviklerin devreye alınması gerektiğini savunuyor.