Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-mart dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, toplam üretim geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi aynı dönemde yüzde 7 gerileyerek 220 bin 927 adet olurken traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 352 bin 299 adedi buldu.

Ticari araç grubunda, bu dönemde üretim yüzde 11 azalırken, söz konusu düşüş ağır ticari araç grubunda yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre, ticari araç pazarı yüzde 16, ağır ticari araç pazarı yüzde 20, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16 daraldı ve toplam taşıt pazarında yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan düşerek yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİSİ İHRACATTAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayisinin toplam ihracatı yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Bahsedilen dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı ise yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı.

İlk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalış kaydetti. Bu dönemde toplam ihracat 254 bin 683 adet, otomobil ihracatı ise 149 bin 843 adet düzeyinde gerçekleşti. Ticari araç ihracatı yüzde 2 artarken, traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalarak 2 bin 529'a geriledi.

OTOMOTİCV SATIŞLARI DÜŞTÜ

İlk çeyrekte toplam pazar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 285 bin 818'e geriledi. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 4'lük azalmayla 223 bin 793 olurken, ticari araç pazarında yüzde 16, ağır ticari araç pazarında yüzde 20, hafif ticari araç pazarında da yüzde 16 daralma görüldü.

Otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Toplam taşıt pazarında yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan azalarak yüzde 31'e geriledi.