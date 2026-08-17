Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk yedi ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, sektörün ihracatta güçlü duruşunu korurken, üretim ve iç pazar hacminde gerilediğini ortaya koydu.

Yılın ilk yedi ayında toplam otomotiv ihracatı, dolar bazında yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu pay, sektörel ihracat sıralamasında liderliği korudu. Ancak adet bazında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 gerileyerek 542 bin 401 araç olarak gerçekleşti.

İhracat kalemlerine bakıldığında otomobil ihracatı yüzde 29 düşüş kaydetti. Buna karşılık ticari araç ihracatı yüzde 8, traktör ihracatı ise yüzde 20 artışla 7 bin 792 adet oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomobil ihracatı 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ana sanayi ihracatı yüzde 0,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4,5 arttı.

ÜRETİMDE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Üretim verilerinde ise düşüş trendi devam etti. Yılın ilk yedi ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 düşüşle 767 bin 216 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi daha sert bir düşüşle yüzde 19 gerileyerek 424 bin 667 oldu.

Ticari araç grubunda ise üretim arttı. Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi yüzde 9, ağır ticari araç grubu yüzde 4 ve hafif ticari araç grubu yüzde 10 artış gösterdi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 779 bin 338 adede ulaştı.

Sektörün kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubuna göre kapasite kullanım oranları hafif araçlarda yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde kaldı.

İç pazarda da gerileme yaşandı. Yılın ilk yedi ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 661 bin 249 araç oldu. Otomobil pazarı yüzde 12 düşüşle 502 bin 712 adet sattı. Ticari araç pazarında ise toplam hacim yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 geriledi.

Pazarın yapısına bakıldığında otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35'e yükseldi. Hafif ticari araç pazarında ise yerli pay yüzde 23 olarak gerçekleşti.