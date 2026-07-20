Otomotiv üreticilerinin yeni nesil araç stratejileri doğrultusunda manuel şanzımanlı otomobil üretimi tarihi seviyelere geriledi. ABD ve Avrupa pazarlarında alınan radikal üretim kararları, manuel vitesli araçların pazar payını sıfırlanma noktasına getirdi.

OTOMOTİV DEVLERİ HANGİ KARARLARI ALDI?

ABD pazarında 2025 model yeni araçların yalnızca yüzde 0,6'sı manuel vitesle üretilerek tüm zamanların en düşük seviyesi kaydedildi. Volkswagen, Toyota, Honda, BMW ve Mini gibi küresel markalar manuel şanzımanlı modellerini birer birer üretim hattından çekme kararı aldı. Benzer bir tablo Avrupa'da da görüldü; 2001 yılında yüzde 91 olan pazar payı yüzde 29 seviyesine kadar geriledi.

DÖNÜŞÜMÜ HANGİ TEKNOLOJİLER HIZLANDIRDI?

Gelişmiş otomatik şanzıman sistemlerinin sunduğu yakıt tasarrufu, hızlı vites geçişleri ve sürüş konforu tüketici tercihlerinde ana etken haline geldi. Elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaşması, otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler ve SUV modellerinin pazar hakimiyeti manuel şanzımana olan teknik ihtiyacı ortadan kaldırdı.

SÜRÜCÜ ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Sektörel araştırmalar, yeni kuşak sürücülerin manuel vitesli araç tercihinin hızla düştüğünü ortaya koyuyor. Baby Boomer kuşağında manuel araç kullanabilenlerin oranı yüksek seviyelerde seyrederken, Z Kuşağı'nda bu oran yüzde 39 seviyesine kadar düştü. Uzmanlar, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde manuel araçların gelecekte yalnızca sınırlı sayıdaki özel performans modellerinde kalacağını öngörüyor.