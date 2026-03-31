CarGurus tarafından yapılan güncel pazar araştırması, otomobil dünyasında manuel vitesli modellerin keskin bir düşüş yaşadığını ortaya koydu. Verilere göre, en popüler 30 üreticinin sunduğu toplam 292 modelin yalnızca 67’sinde manuel vites seçeneği kalırken, bu oran pazarın %23’ünden daha azına tekabül ediyor. 2016 yılında 197 olan manuel model sayısının 2026’da 67’ye gerilemesi, sektördeki yapısal değişimi göz önüne seriyor.

MANUEL VİTESİ TAMAMEN TERK EDEN MARKALAR

Sektördeki dönüşümle birlikte Fiat ve Honda da manuel şanzıman defterini kapatan markalar kervanına katıldı. Yapılan açıklamalar ve üretim planlamaları doğrultusunda, 2026 itibarıyla portföyünde hiçbir manuel vitesli model barındırmayan markalar şu şekilde sıralandı:

Fiat

Honda

Land Rover

Lexus

Mercedes-Benz

MINI

Tesla

Volvo

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM VE SUV SEGMENTİ ETKİSİ

Uzmanlar, manuel şanzımanların sona ermesinin arkasında üç temel faktörün yattığını belirtiyor. Elektrikli araçların (EV) doğası gereği geleneksel bir vites kutusuna ihtiyaç duymaması, hibrit sistemlerin otomatik şanzımanla entegre çalışma zorunluluğu ve tüketici tercihlerinin premium SUV segmentine kayması bu süreci tetikliyor. Mevcut durumda sadece otomatik vitesle satışa sunulan model sayısı dünya genelinde 225'e yükselmiş durumda.

TÜRKİYE PAZARINDA MANUEL VİTESİN PAYI %5,4

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, küresel trendin Türkiye iç pazarına da yansıdığını gösteriyor. 2025 yılı satış verilerine göre Türkiye'de satılan otomobillerin büyük çoğunluğu otomatik vitesli araçlardan oluşurken, manuel vitesli araçların pazar payı %5,4 seviyesine kadar geriledi.

Her ne kadar BMW, Ford, Toyota ve Volkswagen gibi üreticiler belirli performans veya giriş seviyesi modellerinde manuel seçeneği korumaya devam etse de, genel projeksiyonlar bu sistemlerin geleceğinin kısıtlı olduğunu gösteriyor. İçten yanmalı motorlara yönelik planlanan kısıtlamaların etkisiyle, manuel vitesli araçların 2030 yılına kadar yeni otomobil pazarından tamamen silinebileceği öngörülüyor.