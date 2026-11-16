Otomotiv Sanayii Derneği, bu yılın ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 1 milyon 92 bin 519 olarak kaydedildi.

Otomobil üretimi de yüzde 17 gerileyerek 592 bin 163 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 109 bin 736'yı buldu.

Ocak-ekim döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, hafif ticari araç grubunda yüzde 13 ve ağır ticari araç grubunda ise yüzde 5 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

YILIN 10 AYINDA 779 BİN 557 ADETLİK OTOMOTİV İHRACATI

Otomotiv ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 9 gerileyerek 779 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 25 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 11 artarak 10 bin 322 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı 10 aylık dönemde toplam ihracattan aldığı pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 35,2 milyar dolar oldu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 6 azalarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 2,8 arttı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA YERLİ PAYI YÜZDE 24 OLDU

Yılın 10 ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 916 bin 149 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 17 düşüşle 692 bin 916 olarak kayıtlara geçti.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9, hafif ticari araç pazarında yüzde 9, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 7 gerileme görüldü.

Söz konusu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.