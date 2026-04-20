Japon hükümeti, büyüme stratejisi toplantısında ülkenin teknolojik geleceğini garanti altına alacak radikal bir yatırım yol haritası duyurdu. Planın kalbinde; küresel sürücüsüz araç pazarından %30 pay almak ve sanayide devrim yaratacak "Dikey Yapay Zeka" (Vertical AI) ekosistemini kurmak yer alıyor. Bu hamle, Japonya'nın sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "yapay zeka ajansı" olma niyetini ortaya koyuyor.

Otonom sürüş: %30 pazar payı hedefi

Japonya, mevcut %26’lık küresel araç satış payını, otonom sürüş çağında %30’a çıkarmayı hedefliyor. Otomotiv devi, sürücü müdahalesi gerektirmeyen Seviye 4 otonom araçlarını 2027 mali yılında yollara çıkarmayı planlıyor.

Nissan, 2030’ların başına kadar modellerinin %90’ını yapay zeka destekli otonom sistemlerle donatacak. Genel amaçlı yapay zekaların aksine, Japonya belirli endüstrilerde uzmanlaşmış "Dikey Yapay Zeka" alanında liderliği hedefliyor.

Gemi inşası, malzeme bilimi ve imalat gibi Japonya'nın güçlü olduğu alanlarda iş süreçlerini otonom yürüten "Ajans Yapay Zeka" sistemleri geliştirilecek.

Yapay zekanın omurgası olan denizaltı kablo pazarındaki payın, 2030’a kadar %20’den %35’e çıkarılması ve kablo döşeme gemilerine büyük yatırımlar yapılması planlanıyor.

'Köprü yakıt' stratejisi

Yapay zekanın ve veri merkezlerinin devasa elektrik ihtiyacı, Japonya'yı enerji politikasını revize etmeye itti.

Hükümet, yüksek verimli LNG gaz türbinlerine 10 milyarlarca yen yatırım yapacak. LNG, yenilenebilir enerjiye geçişte "köprü yakıt" olarak konumlandırılıyor.

Karbon emisyonunu sıfırlayan "hidrojen-LNG karışımlı" türbinlerin üretimi teşvik edilecek ve bu teknoloji Asya pazarına ihraç edilecek.

Japonya’nın bu stratejisi, sadece ekonomik bir büyüme planı değil, aynı zamanda değişen küresel dengelerde "vazgeçilmez" kalma çabasıdır. Veri merkezlerinin enerji talebini yüksek verimli gaz türbinleriyle karşılarken, otomotivdeki gücünü Seviye 4 otonom sistemlerle perçinlemek isteyen Tokyo, 2030’larda dünyanın en büyük "dikey yapay zeka" laboratuvarı olmayı hedefliyor.