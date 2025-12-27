Otopark ihtiyacına ilişkin kuralları yeniden düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde kritik bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, bazı yapı türlerinde otopark hesabı yapılırken esas alınan metrekare sınırları yükseltildi.

METREKARE SINIRI 250'DEN 500'E ÇIKTI

Yapılan değişiklik kapsamında, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “250 metrekare” ibaresi “500 metrekare” olarak güncellendi. Bu düzenlemeyle birlikte, belirli yapı türlerinde otopark zorunluluğu hesabında dikkate alınan alan ölçüsü iki katına çıkarılmış oldu.

Söz konusu karar, 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevcut yönetmelik üzerinde yapılan revizyonla yürürlüğe girdi.

HASTANELER İÇİN OTOPARK HESABI DEĞİŞTİ

Düzenleme yalnızca genel yapıları kapsamakla sınırlı kalmadı. Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları – Hastaneler” satırında da değişikliğe gidildi. Buna göre, hastanelerde otopark hesabı yapılırken esas alınan alan 75 metrekareden 85 metrekareye yükseltildi.

Bu değişiklikle birlikte sağlık tesislerinde otopark planlamasında daha geniş alanlar öngörülmesi hedefleniyor.

YENİ YÖNETMENLİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak. Yeni metrekare şartlarının, özellikle büyük ölçekli projelerde otopark planlamasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, yapılan değişikliklerin şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve plansız park sorunlarının önüne geçilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.