İstanbul Kağıthane'de bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.E. (17) ve Ömer Faruk İ.'nin (38) tutuklanmasına, diğer 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız beyaz otomobille otoparkın önüne gelen kapüşonlu saldırgan, araçtan inerek silahla ateş açtı. Otoparkın önünde oturan 2 kişi panikle kaçarken, 61 AIV 258, 34 BM 9713 ve 34 GDK 467 plakalı üç araca mermi isabet etti.

POLİS VE BEKÇİLER ATEŞ AÇTI

Saldırgan, otomobile binerek yanındaki kişiyle uzaklaşmaya çalıştı. Silah seslerini duyan Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı polis ve bekçiler olay yerine gelerek şüphelilere dur ihtarında bulundu. Şüphelilerin otomobille geri manevra yaparak kaçmaya çalışması üzerine polis ve bekçiler ateş açtı. Şüpheliler araçla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Otopark işletmecisi Orhan K. (56), ofiste oturduğu sırada yüzü kapalı bir kişinin içeri girip çevreye ateş açtığını söyledi.

KAÇIŞTA KULLANILAN OTOMOBİL ORMANDA BULUNDU

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kaçış güzergahını araştırdı. Saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda otomobil, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanında terk edilmiş halde bulundu. Araca 4 mermi isabet ettiği belirlendi.

Şasi numarasından yapılan sorgulamada otomobilin plakasının 34 EVM 391 olduğu, Ümit S. (38) adına kayıtlı bulunduğu ve Hüseyin K. (28) tarafından kiralandığı tespit edildi.

Ekipler, saldırıdan yaklaşık yarım saat önce üç kişinin otomobilden indiğini belirledi. Araştırmada Vahap Ç. ve Necati Ç.'nin saldırı öncesinde araca binip bir süre sonra indikleri, Oğuz A.'nın ise otomobilin kiralandığı iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında saldırının şüphelileri olarak belirlenen M.E. ve Ömer Faruk İ. de saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakalandı. Ömer Faruk İ.'nin olayda açılan ateş sonucu elinden yaralandığı belirlendi.

"KAFAM BOZUKTU; SARHOŞTUM ATEŞ ETTİM"

M.E.'nin polise verdiği ilk ifadede, "Kafam bozuktu; sarhoştum ateş ettim" dediği öğrenildi.

Ömer Faruk İ. ise ifadesinde, İstinye Mahallesi'nde tanıdığı M.E.'yi gördüğünü ve Çeliktepe'ye bırakmak üzere aracına aldığını söyledi. M.E.'nin kız arkadaşını aramaya geldiğini anlattığını öne süren Ömer Faruk İ., geri dönmeye karar verdiği sırada M.E.'nin araçtan inip otoparka koştuğunu belirtti. Otoparktan hatırladığı kadarıyla 7-8 el silah sesi geldiğini söyleyen Ömer Faruk İ., "Ben arabaya M.E.'yi alırken yanında tabanca olduğunu kesinlikle bilmiyordum" dedi.

Ömer Faruk İ.'nin kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve hakaret suçları da dahil olmak üzere emniyete 18 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. M.E.'nin de hırsızlık suçundan emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı. Mahkemece tutuklanan M.E. ve Ömer Faruk İ. cezaevine gönderilirken, Ümit S., Hüseyin K., Vahap Ç., Necati Ç. ve Oğuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.