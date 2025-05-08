CHP lideri Özgür Özel SÖZCÜ’ye konuştu ve DEM’li Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sırasında makam aracını AKM otoparkına almayan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Özbek’in talimatı ile CHP liderinin aracı kapalı otoparka alınmamış ve Özel de törene yürüyerek giderken saldırıya uğramıştı. Özel “Bu saldırı hem bana hem siyaset kurumuna yapıldı” dedi.

Kendisinin koruma ekibinde bir değişiklik olmayacağı belirten Özel “Ancak bundan sonraki süreçte daha dikkatli bir koruma kalkanı oluşturulacak” dedi. Halktan kopmak istemeyen ve korumalar arasında halkı selamlamak istemeyen Özel’in de saldırının ardından daha titiz davranacağı bildirildi.

SALDIRI KURUMA

Özel, “Mecburen daha dikkatli olacağız. Makam aracımızı Atatürk Kültür Merkezi’ne almayan emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Usulen benim koruma ekibime de soruşturma açıldı. Makam aracı otoparka alınmayınca o mesafeyi yürümek durumunda kaldık” dedi. Bu saldırının hem kendisine, hem de siyaset kurumuna yapıldığını da vurguladı.