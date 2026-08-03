İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sürücüler için otopark ödemelerinde yeni bir dönem başladı. Bazı özel otoparklar ile belirli işletmelerde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) entegrasyonu sayesinde, otopark çıkışında ödeme işlemi beklemeden ücretler doğrudan HGS hesabına yansıtılabiliyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte sürücüler de hangi otoparklarda sistemin geçerli olduğunu merak ediyor.

HGS İLE OTOMATİK TAHSİLAT NASIL ÇALIŞIYOR?

HGS entegrasyonuna sahip otoparklarda araç giriş ve çıkışları plaka veya HGS etiketi üzerinden tespit ediliyor. Araç çıkış yaptığında otopark ücreti, sürücünün HGS hesabından otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece nakit veya kredi kartıyla ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

ÜCRETSİZ SÜREYİ AŞANLARDA HGS DEVREYE GİRECEK

Yeni uygulama kapsamında HGS entegrasyonu bulunan otoparklarda ücretsiz park süresini aşan araçlar için de ödeme kolaylığı sağlanacak. Sürücüler, ücretsiz kullanım hakkının sona ermesinin ardından oluşan otopark ücretini çıkışta ayrı bir ödeme işlemi yapmadan HGS hesapları üzerinden ödeyebilecek.

HER İSPARK VE HER AVM OTOPARKINDA GEÇERLİ DEĞİL

HGS ile otopark ödeme sistemi tüm İSPARK noktalarında veya tüm AVM otoparklarında uygulanmıyor. Sistem yalnızca HGS entegrasyonu bulunan otoparklarda kullanılabiliyor. Bu nedenle sürücülerin otoparka giriş yapmadan önce HGS ile ödeme desteği olup olmadığını kontrol etmeleri önem taşıyor.

HGS BAKİYESİ YETERLİ OLMALI

Otopark ücretinin otomatik tahsil edilebilmesi için HGS hesabında yeterli bakiye bulunması gerekiyor. Yetersiz bakiye durumunda ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor ve işletmenin uyguladığı farklı tahsilat yöntemleri devreye girebiliyor.