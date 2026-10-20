Türkiye’de de zaman zaman sürücülerin şikayet konusu olan özel otoparklardaki fahiş cezalar ve haksız uygulamalar için İngiltere’de düğmeye bastı. Dünya genelinde milyonlarca sürücüye emsal niteliğinde olacak bu kararla birlikte artık 'tuzak' ceza devri tamamen kapanıyor. İşte milyonlarca araç sahibini rahatlatacak yeni düzenlemenin detayları ve sürücülere tanınan yeni haklar...

OTOPARKLARDA SÜRE SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte sürücülere kritik tolerans süreleri tanındı. Artık araç sahipleri otoparka girdikten sonra park edip etmeme kararı vermek için 5 dakikalık bir düşünme süresine sahip olacak. Süre bitiminde ise otoparktan ayrılmak için 10 dakikalık ekstra bir esneklik sağlanacak. Böylece dakikalarla kaçırılan park süreleri yüzünden ceza kesilmesi engellenecek.

KESİLEN CEZA TAMAMEN İPTAL EDİLECEK

Sürücülerin en çok mağdur olduğu konulardan biri olan insani hatalar da güvence altına alındı. Otomobiline birkaç dakika geç dönen, plakadaki tek bir rakamı yanlış yazan ya da bilet makinesinde onay butonunu unutarak mağdur olan sürücüler artık fahiş tutarlar ödemeyecek. Yapılan itirazlar sonucunda bu tür masum hatalar için uygulanacak azami ücret 20 sterlin (1.322 TL) ile sınırlandırıldı. Ayrıca tıbbi acil durumlar, araç arızaları veya bozuk bilet makineleri gibi durumlarda da sürücülere cezayı tamamen iptal ettirme hakkı tanındı.

UYMAYAN ŞİRKETİN KAPISINA KİLİT VURULACAK

Sektördeki başıboşluğa son vermek amacıyla İngiltere, İskoçya ve Galler genelinde ilk kez tamamen bağımsız bir denetim kurulu oluşturuluyor. Yeni kurallara uymamakta direnen ve sürücüleri avlamaya çalışan otopark şirketleri ise ağır bir yaptırımla karşılaşacak. Bu işletmeler, ceza kesmek için sürücü bilgilerini aldıkları resmi araç ruhsatlandırma veri tabanına (DVLA) erişim hakkını tamamen kaybedecek.

REKOR CEZA SAYISI DÜĞMEYE BASTIRDI

Alınan bu radikal kararın arkasında ise ürkütücü rakamlar yatıyor. Sadece son bir yılda özel otopark şirketleri tarafından kesilen ceza sayısı rekor kırarak 16,9 milyona ulaştı. Bir önceki yıla göre 2 milyondan fazla artış gösteren bu rakamlar üzerine yetkililer, sürücüleri adeta bir "sağma makinesi" gibi gören bu sisteme neşter vurmak zorunda kaldı.

Sürücü hakları savunucuları düzenlemeyi olumlu bir adım olarak değerlendirirken, haksız cezalara karşı başlatılan bu mücadelenin sektörde büyük bir zihniyet değişimini zorunlu kılacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ SÜRÜCÜLER İÇİN DE ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

Türkiye'de de özellikle AVM, özel otopark ve yol kenarı park alanlarında yaşanan benzer süre ve ceza tartışmaları sık sık mahkemelere taşınıyor. İngiltere'nin yürürlüğe soktuğu bu "10 dakika tolerans" ve "yanlış plakaya düşük ceza" standardının, Türkiye'deki tüketici hakları ve emsal yargı kararları açısından da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.