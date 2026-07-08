Galeão Havalimanı 2. Terminali yakınında bulunan ve zamanla paslanan 2008 model Honda Civic, ülkedeki en gizemli otomotiv olaylarından birine dönüştü. Sahibi iz bırakmadan ortadan kaybolan aracın borcu yaklaşık 1 milyon 640 bin TL'ye ulaşarak kendi piyasa değerinin birkaç katı üzerine çıktı.

TERK EDİLEN ARACIN GEÇMİŞİNDE HANGİ DETAYLAR YER ALIYOR?

Zamanla lastikleri inen ve plakaları kaybolan aracın içinde bulunan belgeler, sıra dışı bir uluslararası rotayı ortaya çıkardı. Müfettişlerin incelemelerine göre New York'ta tescil edilen otomobil, Belize ve Guatemala'yı geçerek Brezilya topraklarına ulaştı.

Toplamda 15 bin kilometreden fazla yol kat eden aracın, Orta ve Güney Amerika arasındaki kara bağlantısı eksikliği nedeniyle rotanın bir kısmını deniz yoluyla tamamladığı belirlendi. Araçta bulunan 2019 tarihli bir başka park cezası ise otomobilin havalimanına bırakılmadan kısa süre önce aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAKİ ANAHTARLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Soruşturma ekiplerinin dikkatini çeken en büyük unsur, sürücü koltuğunda bırakılmış olan kontak anahtarları oldu. Bu durum, araç sahibinin havalimanına geldikten sonra büyük bir aceleyle otomobili terk ettiği ve doğrudan uçuşa geçtiği ihtimalini güçlendiriyor.

Otomobili otoparka bırakan kişinin kimliğine ve akıbetine dair yürütülen çalışmalarda henüz hiçbir resmi bulguya ulaşılamadı. Aracın Brezilya pazarında hiçbir zaman resmi olarak satılmamış bir model olması da gizemi artıran teknik detaylar arasında yer alıyor.

BORCU ARTAN OTOMOBİL NEDEN OTOPARKTAN KALDIRILAMIYOR?

Aracın otoparkı işgal etmesine ve borcun her geçen gün büyümesine rağmen havalimanı yönetiminin otomobili alandan çıkarma yetkisi bulunmuyor. Brezilya yasaları gereği, terk edilen bir mülke el konulabilmesi veya satılabilmesi için öncelikle sahibinin resmi olarak tespit edilip bilgilendirilmesi şartı aranıyor.

Ülkedeki katı veri koruma düzenlemeleri ve bürokratik yazışmalar nedeniyle yasal süreçlerin ciddi şekilde tıkandığı ifade ediliyor. Gizemli otomobil, sahibi yasal olarak bulunana veya süreç tamamlanana kadar havalimanı otoparkında kalmaya ve borç üretmeye devam edecek.