İngiltere'deki Gatwick Havalimanı'n yakınlarındaki bir otoparkta gece saatlerinde çıkan yangın, hızla diğer araçlara yayıldı. Kontrol edilemeyen alevler 140 arabayı kullanılamaz hale getirdi.

Acil servis ekipleri, tatilcilere hizmet veren alanda çıkan "dev yangına" müdahale etti. Yangının bir aracın yanmasıyla başladığı tahmin ediliyor.

Kundaklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 67 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı ve daha fazla inceleme yapılmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

İŞLETMELER, ARAÇLARLA BİRLİKTE YANDI

West Sussex İtfaiye ve Kurtarma Servisi olay yerine 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri sevk ederken, itfaiyeciler yangını kontrol altına almak için gece boyunca mücadele etti.

UK Power Networks, kundaklama şüphesinin yoğun olduğu olaydan sonra saat 23.02'de 2 bin 133 iş yeri ve evin üç dakika boyunca elektriksiz kaldığını, yaklaşık 60 mülke ise Pazar günü saat 08.05'e kadar elektrik verilemediğini bildirdi.

Yangın bölgedeki işletmelere de zarar verdi. Bir kargo-taşımacalık şirketine ait araçların tamamı ise kül oldu. İşletmeci, tüm mal varlıklarının yangın sonucu yol olduğunu ifade etti.

TURİSTLER MAHSUR KALDI

Otoparkta profesyonel vale hizmeti sunan Sapphire Parking müşterileri, araçlarının durumu hakkında bilgi alamadıklarını ifade etti.

İsmini vermek istemeyen bir tatilci, şirket tarafından kendilerine "Büyük bir yangın çıktı, tüm arabalar yandı" dendiğini aktararak, "Kimse hiçbir şey öğrenemiyor, kimse araçların durumu hakkında hiçbir bilgi alamıyor. Bu büyüklükteki bir yangının bu kadar çok aracı yok etmesi ve tüm bu insanları Gatwick'te mahsur bırakması, bu sırada kimsenin yanıt vermemesi veya hiçbir bilgi göndermemesi çılgınca görünüyor" dedi.