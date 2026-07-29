Kuşadası’nda yaz aylarında otopark olarak kullanılan Mahmut Esat Bozkurt İlköğretim Okulu’nun bahçesine aracını bırakan bir vatandaş, saatler sonra otomobilini almaya gitti.

OTOPARK ÜCRETİ VE SAATİ NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Bu esnada araç sahibi ile otopark görevlileri arasında aracın otoparka giriş saati ve ücret nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre otopark görevlileri aracın saat 22.00 sıralarında otoparka giriş yaptığını belirtirken, araç sahibi ise otomobilini saat 01.00’de otoparka bıraktığını ileri sürdü.

VATANDAŞLAR KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Giriş saati ve ücret üzerinden yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, olaya karıştığı tespit edilen otopark görevlileri K.A., S.D., A.Y., S.Ö. ve araç sahibi Z.C.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.