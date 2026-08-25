Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2024'te ise Van Gölü Mollakasım sahilinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçen Kabaiş dosyasında seyrini değiştirecek kan dondurucu biyokimyasal veriler gün yüzüne çıktı.

SADECE AMELİYATHANELERDE BULUNAN MADDE MİDESİNDE ÇIKTI

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarına ilişkin kritik ayrıntıları paylaştı. Yapılan incelemelerde, Rojin Kabaiş'in midesinde ve iç organlarında "Rocuronium", midesinde ise "Ornidazole" isimli kimyasal maddeler saptandı. Avukat Karabulut, normal şartlarda hastane ameliyathaneleri dışında bulunması imkansız olan Rocuronium’un, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden derece ölümcül bir kas gevşetici olduğuna dikkat çekti.

"AMELİYATTAN KALMIŞ OLMASI BİYOKİMYASAL OLARAK İMKANSIZ"

Kabaiş'in ölümünden haftalar önce, 11 Eylül 2024'te geçirdiği cerrahi operasyonun kayıtlarını incelediklerini ifade eden Karabulut, söz konusu maddenin ameliyattan kalmış olamayacağını açıkladı. Karabulut, "Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan bu ilacın ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside midede taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkansızdır. Bu durum ilacın ölümden hemen önce verildiğini göstermektedir" dedi.

"KİMYASALA ERİŞİMİ OLAN KİŞİLERCE KATLEDİLDİ"

Elde edilen adli verilerin cinayeti açıkça kanıtladığını belirten Karabulut, "Bu veriler; müvekkilimizin bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla ilaç verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı. Soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.