Mehmet Emre ÖZTÜRK

Anketlerde önde giren “taze kan” Peter Magyar, Viktor Orban’ın demir yumrukla yönettiği kurumları tek tek feshetmeyi vadederek rejim değişikliği sözü veriyor. Macaristan bugün, Avrupa ve ABD’nin pürdikkat izlediği tarihi bir genel seçime gidiyor.

Anketler, 16 yıldır iktidarda olan Orban ve partisi Fidesz’in, ilk kez ciddi bir yenilgi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Orban’ın oy oranının yüzde 33’e düştüğü görülürken Magyar ise anketlerden yüzde 58 ile galip çıkıyor.

TAZE KAN: MAGYAR

Orban’ın karşısında yer alan Peter Magyar(45) seçimlerde Macaristan siyasetinde yeni bir dönem açmaya hazırlanıyor. Orban’ın en dişli rakibi, eski bir “sistem içi” isim olan Peter Magyar. Çocukluğunda Orban’a hayranlık duyan ve 2019-2023 yılları arasında Adalet Bakanı olarak görev yapan hukukçu Magyar, artık Avrupa yanlısı ve merkez sağ çizgideki Tisza Partisi’nin lideri olarak seçime giriyor. Magyar’ın siyasi yükselişi, 2024 yılında eski eşi Judit Varga’nın Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde çocuk istismarcısı bir okul müdürüne özel af çıkarılması ile başladı. Olayın basına yansıması ile Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Varga istifa etti.

Magyar ise eşini savunmak için harekete geçti ve hükümet yetkililerini “kadınların etekleri arkasına saklanmakla” suçlayarak Orban’ın, Fidesz partisinden koptu.

KASET TEHDİDİ

2022’deki genel seçimde “altılı masa” olarak bilinen birleşik muhalefetin yenilgisi ile Macar seçmen, henüz bir partisi bile olmayan Magyar’ı kurtarıcı olarak görmeye başladı. Orban iktidarı seçimden önce, Magyar için “Önce eşine şiddet uyguluyor” dedi. Sonra bir eğlence yerinde olay çıkardığı ve birisinin elinden telefonunu alıp Tuna Nehri’ne fırlattığı iddia etti. Bir zamanlar çalıştığı devlete ait finans kurumunda yolsuzluk yaptığını ileri sürdü. Magyar’ın otel odasında çekilmiş bir “seks videosunu” yayınlayacağını iddiaları dahi seçmeni etkileyemedi.

TRUMP İÇİN ÖNEMLİ

ABD tarafından açıkça desteklenen Orban, Avrupa’da sevilmeyen bir siyasetçi konumunda. ABD’nin “kazanması için elimizden geleni yapacağız” dediği Trump dün yaptığı açıklamada, eğer Macar halkı Orban’ı seçerse ülkeye “yatırım yapma” sözünü verdi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise Budapeşte’de Orban için oy toplamıştı.

Zulüm, yolsuzluk ve adaletsizlik!

2010 yılında Fidezs partisi ile başbakanlık koltuğuna oturan Victor Orban, kısa sürede otoriter bir rejimin ortaya çıkmasını sağladı. Avrupa’da “güçlü adam” ve “diktatör” olarak da adlandırılan Orban, 2022 seçimlerinde OHAL ilan ederek, kanun hükmünde kararnameler ile çok sayıda muhalifi sessiz bırakmıştı. Hakkında bir hayli fazla yolsuzluk iddiası olan Orban, Macar asıllı ABD’li finansçı George Soros tarafından da desteklenen bir isim olarak biliniyor.

Macar halkının yeni kahramanı

Peter Magyar halkın nabzını tutan bir aday olarak anketleri seçim gününe kadar önde götürdü.

Magyar, seçimi kazanmaları halinde sadece hükümet kurmakla kalmayacaklarını ve Orban rejimini de “adım adım çözeceklerini” iddia ediyor. Başbakanlık görevi sadece iki dönem yani 8 yıl ile sınırlı kalacağının sözünü veriyor. Orban’a ait tüm kurumların fesih edilip, OHAL’in kaldırılacağını söyleyerek daha demokratik bir Macaristan vadediyor.