Özgür Özel, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Serra için bir makale kaleme aldı.

“YENİ Parti: Türkiye’de Değişime Açılan Yeni Bir Yol” başlıklı yazısında otoriterliğin Türkiye’nin kaderi olmadığını vurgulayan YENİ Parti lideri Özel, özetle şu mesajları verdi:

- YENİ Parti, Türkiye’de ve dünyada demokrasinin giderek daha fazla baskı altında olduğu bir dönemde, yeni bir demokratik siyaset anlayışına duyulan ihtiyaçtan.

- 21’inci yüzyılın otoriter rejimleri demokratik seçimleri kaldırmak yerine demokrasiyi boşaltıyor, kurumları ele geçiriyor, bağımsız medyayı zayıflatıyor, yargıyı siyasallaştırıyor ve muhalifleri sindiriyorlar.

‘SINIRLARI KABUL ETMEDİK’

- Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla Türkiye kaygı verici bir aşamaya girdi. Artık mesele yalnızca bir seçimi kimin kazanacağı değil. Asıl mesele Türkiye’de siyasi rekabetin gerçekten özgür kalıp kalamayacağıdır.

- Biz demokratik muhalefete çizilmek istenen bu sınırları kabul etmedik. YENİ Parti işte bu itirazdan doğdu.

- Gücümüzü, değişim umudunu kaybetmemiş milyonlardan alıyoruz.

- Demokratik Türkiye, Avrupa ve Akdeniz için daha güvenilir ortaktır.

- Otoriterlikle mücadele tepeden yeni partiler kurmakla kazanılamaz. Otoriterlik Türkiye’nin kaderi değildir.

- Yirmi yılı aşkın süredir siyasi dönemin belirleyici ismi Erdoğan oldu. Ama hiçbir siyasi dönem sonsuza kadar sürmez. Yeni dönem çoktan başladı.

‘Özel tutuklanır mı’ yasa dışı bahisi açtılar

Yasadışı bahis platformları artık Türkiye’nin siyasi ve adli gündemini de bahis tahtasına taşıyor.

Bahis tahtasında artık bir siyasi parti genel başkanının tutuklanması, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve Meclis aritmetiğinin değişmesi var. Cumhuriyet’in haberine göre, yasadışı bahis sisteminde YENİ Parti lideri Özgür Özel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı bahis konusu oldu. “Özgür Özel tutuklanır mı” sorusunun yöneltildiği başlıkta “Evet” yüzde 18, “Hayır” ise yüzde 82 olarak gösterildi. Bahse yatırılan para ise 112 bin liraya ulaştı.