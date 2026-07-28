Çekya’da yapımı sürdürülen D35 otoyolu güzergahındaki arkeolojik kazılarda, Demir Çağı La Tene yani Kelt kültürüne ait 25 hektarlık bir yerleşim alanı tespit edildi. Hradec Kralove yakınlarındaki alanda yürütülen çalışmalarda altın ve gümüş Kelt sikkeleri, sikke kalıpları, Baltık kehribarı, cam objeler ve binlerce metal kap parçası gün yüzüne çıkarıldı. Tasnif edilerek belgelenen tüm buluntuların toplamda 22 bin torbaya ulaştığı bildirildi.

Hradec Kralove Doğu Bohemya Müzesi, Hradec Kralove Üniversitesi ve Archaia Praha iş birliğiyle gerçekleştirilen kazıların ardından yapılan açıklamada; buluntuların niteliği, korunma durumu ve alanın büyüklüğü bakımından Bohemya bölgesi için istisnai bir nitelik taşıdığı bildirildi.

STANDARTLARIN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Houston Çek Merkezi Müzesi verilerine göre, bölgedeki benzer Demir Çağı yerleşimleri 1 ila 2 hektar arasında değişirken, yeni tespit edilen alan 62 dönüme yani 25 hektara yayılıyor. Kazı başkanı Matous Holas, 2023 yılında başlayan ve iki yıl süren çalışmalar kapsamında ulaşılan merkezin, otoyol projesi olmaması halinde tespit edilemeyebileceğini kaydetti.

SAVUNMA DUVARI YOK

Doğu Bohemya Müzesi tarafından yapılan değerlendirmede, yerleşimin gelişim zirvesinin M.Ö. 2. yüzyıla "oppidum" olarak adlandırılan korunaklı Kelt merkezlerinin yaygınlaşmasından önceki döneme tarihlendiği belirtildi. Alanın çevresinde savunma duvarı, hendek veya askeri tahkimat izine rastlanmadığı, buna karşın yerleşim dâhilinde konutlar, üretim alanları ve iki adet kutsal yapı kalıntısının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Çıkarılan 22 bin torba eserin inceleme, belgeleme ve koruma süreçleri laboratuvar ortamında devam ediyor.