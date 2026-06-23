Çekya’da yapımı planlanan D35 otoyolunun güzergahında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılarda, Demir Çağı’na ait, bölge standartlarının çok üzerinde büyüklükte bir La Tene (Kelt) yerleşimi tespit edildi. Hradec Kralove yakınlarındaki 25 hektarlık (62 dönüm) alanda yürütülen çalışmalarda; altın ve gümüş Kelt sikkeleri, Baltık kehribarı, cam objeler, sikke kalıpları ve binlerce metal kap parçası laboratuvar incelemesine alındı.

Hradec Kralove Doğu Bohemya Müzesi, Hradec Králové Üniversitesi ve Archaia Praha ortaklığıyla yürütülen kazıların ardından yapılan açıklamada, sitenin büyüklüğü, korunma durumu ve buluntu çeşitliliği açısından Bohemya bölgesi için istisnai bir nitelik taşıdığı bildirildi.

BÖLGENİN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Houston Çek Merkezi Müzesi verilerine göre, bölgedeki Demir Çağı yerleşimleri genellikle 1 ila 2 hektar arasında değişirken, yeni keşfedilen yerleşim 25 hektarlık alanı kapsıyor. Başarkeolog Matouš Holas, Çek Televizyonu’na yaptığı açıklamada, otoyol projesi kapsamında 2023 yılında başlayan ve iki yıl süren kazılarda ilk buluntulardan itibaren büyük bir merkeze ulaştıklarını, yol çalışması olmasaydı yerleşimin gizli kalmaya devam edeceğini belirtti.

KUTSAL KALINTI TESPİT EDİLDİ

Doğu Bohemya Müzesi, yerleşimin gelişim zirvesini M.Ö. 2. yüzyıla, tahkimatlı büyük Kelt merkezleri olan "oppida"ların ortaya çıkışından önceki döneme tarihlendiriyor. Alanı benzerlerinden ayıran en belirgin özellik ise etrafında herhangi bir savunma duvarı, hendek veya askeri tahkimat izine rastlanmamış olması.

Uzmanlar, savunma yapısı bulunmayan bu merkezin önem düzeyinin, Orta Tuna bölgesi ve Güney Almanya’daki surla çevrili büyük yerleşimlerle eş değer olduğunu ifade ediyor. Alanda konutlar ve üretim atölyelerinin yanı sıra iki adet kutsal alan kalıntısı da tespit edildi.

TOPLAMDA 22 BİN TORBA ÇIKTI

Siteden çıkarılan eserler, yerleşimin uzun mesafeli ticaret ağlarının üzerinde yer alan bölgeler üstü bir üretim merkezi olduğuna işaret ediyor.

Alanda bulunan küçük boyutlu gümüş ve altın Kelt sikkelerinin, dönemin Roma sikkeleri model alınarak basıldığı belirlendi. Ayrıca alanda sikke kalıpları da bulundu. Yerleşimde yoğun miktarda Baltık kehribarının bulunması, sitenin Baltık bölgesi ile Akdeniz dünyasını birbirine bağlayan tarihi "Kehribar Yolu" üzerinde aktif bir istasyon olduğunu gösteriyor. Kazıların farklı aşamalarında arkeologlar tarafından belgelenen ve tasnif edilen buluntular toplamda 22.000 torbaya ulaştı.

TARIMA KAPALI BİR ALAN

Uzmanlar, alanın üst toprak ve alt toprak katmanlarının modern tarım faaliyetlerinden veya yasa dışı metal arama faaliyetlerinden etkilenmediğini, bu sayede orijinal La Tène işgal tabakasının bütünsel olarak günümüze ulaştığını raporladı. Yerleşim zeminindeki yoğun malzeme dağılımı, topluluğun günlük yaşamı, zanaat kolları ve dinsel tören alanları hakkında detaylı veri sağlıyor.

AYNI GÜZERGAHTA 7 BİN YILLIK AHŞAP YAPI DA BULUNDU

D35 otoyolu kazı çalışmaları, arkeologlara sadece Demir Çağı’na ait Kelt yerleşimini değil, insanlık tarihinin çok daha eski bir dönemine ait nadide bir kalıntıyı daha sundu. Aynı güzergah üzerinde yürütülen çalışmalarda, Neolitik Dönem’e (Cilalı Taş Devri) ait ve yaklaşık 7.000 yıl öncesine tarihlenen gelişmiş bir ahşap kuyu yapısı ortaya çıkarıldı. Meşe ağacından yapılan ve gelişmiş köşe birleştirme teknikleriyle inşa edilen bu yapının, bugüne kadar Avrupa'da keşfedilen ve ağaç halkası analiziyle kesin yaşı kanıtlanmış dünyanın en eski ahşap mimari yapısı olduğu açıklandı.

Suyun altında kalarak oksijensiz ortamda günümüze kadar hiç çürümeden ulaşan bu yapı, bölgedeki ilk çiftçi toplulukların sanılandan çok daha ileri bir marangozluk teknolojisine sahip olduğunu gözler önüne serdi.