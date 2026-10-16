Karayollarında özellikle gece saatlerinde meydana gelen ve hem sürücülerin hayatını hiçe sayan hem de binlerce yaban hayvanının canına mal olan ölümcül kazalara karşı 15 yıl önce başlatılan radikal proje, bugün tıp ve mühendislik dünyasını hayrete düşüren tarihi bir başarıya imza attı.

Dünyada ilk kez Almanya ve Avusturya'daki yoğun ormanlık otoyol hatlarında hayata geçirilen bu dahi proje, özellikle Almanya'nın Bavyera bölgesindeki karayollarında test edildi. Otoyol hatlarına adeta bir bariyer gibi dizilen binlerce özel reflektörlü panel, fiziksel hiçbir tel çit veya yüksek duvar kullanılmadan devasa bir felaketin önüne geçti. Yıllar süren takibin ardından açıklanan resmi veriler, uygulamanın geldiği akılalmaz boyutu gözler önüne serdi.

HEM SÜRÜCÜLERİN HEM DE HAYVANLARIN HAYATINI KURTARDI

15 yıl önce başlatılan proje kapsamında, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi hayvanların otoyollara aniden fırladığı riskli bölgelerde her 10 ila 15 metrede bir özel açılı aynalar monte edilmeye başlandı. Güzergah boyunca yerleştirilen tam 20 bin adet reflektörlü ayna, gece seyir halindeki araçların far ışıklarını doğrudan ormanın derinliklerine kırma prensibiyle çalıştı. Araç yaklaştığı anda ormanlık alana yansıyan anlık ışık huzmesi, karşıdan gelen hareketli bir tehlike illüzyonu yaratarak hayvanların olduğu yerde durmasını sağladı. Sürücünün görüşünü etkilemeyen bu optik kalkan, araç geçip gittikten hemen sonra kaybolarak hayvanların güvenle karşıya geçmesine izin verdi.

15 YILLIK DEV TAKİPLE İMKANSIZI BAŞARDILAR

Projenin başladığı ilk günden bu yana bölgedeki trafik kazalarını, yaban hayatı kayıplarını ve ışık panellerinin dayanıklılığını anbean takip eden uzmanlar, 15 yılın sonunda imkansız gözüyle bakılan verileri kamuoyuyla paylaştı. Yıllardır milyonlarca dolarlık dev çit sistemleriyle dahi engellenemeyen ölümcül çarpışmalar, bu 20 bin aynalı optik sistem sayesinde yüzde 85'in üzerinde bir oranla düşerek neredeyse sıfırlandı. Hem doğaya zarar vermeyen hem de milyarlarca liralık kamu zararını önleyen bu basit ama dahi yöntem, dünyadaki diğer otoyol projelerine de ilham kaynağı olmaya başladı.