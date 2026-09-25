Kommersant gazetesinin ulaştığı belgelere göre düzenleme, vatandaşların ve tüzel kişilerin yol kenarındaki mola yerlerinde seyyar kafeler, benzin istasyonları, mobil satış noktaları ve benzeri yapılar açabilmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Mevcut yasalar çerçevesinde sabit işletmeler yalnızca benzin istasyonu veya çok fonksiyonlu alanlarda faaliyet gösterebilirken, yeni tasarıyla birlikte yasal altyapısı bulunmayan ancak sayıları hızla artan seyyar hizmet araçları da resmi bir statü kazanacak.

Hükümet, mobil tesislerin araziye sabitlenmeyen esnek yapıları sayesinde karmaşık imar ve ruhsat süreçlerini ortadan kaldıracağını, bu sayede sürücülere en kısa sürede temel hizmetlerin ulaştırılacağını belirtiyor. Büyük sermaye yatırımları veya bağlantı yolu inşaatları gerektirmeyen bu adımın, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için yol kenarı ticaretinde yeni ve düşük maliyetli fırsatlar sunması bekleniyor.

Tasarı kapsamında ayrıca, otoyol sektöründe yıllardır fiilen kullanılan ancak mevzuatta karşılığı bulunmayan "Çok Fonksiyonlu Yol Hizmeti Alanı" (MFZ) tanımı da resmi olarak kanuna dahil ediliyor.