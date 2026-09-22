YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesi halinde geçiş ücretinin yüzde 460 zamla 1.890 TL'ye ulaşabileceğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özelleştirme kapsamına alınan KGM Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara güzergahında yer aldığını ve 379 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Otoyolun mevcut geçiş ücretinin 338 TL olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, özelleştirme durumunda ücretin kademe kademe 1.890 TL'ye kadar çıkabileceğini savundu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye'nin dikkatine! AKP'nin vatandaşa ihanet niteliğindeki köprü ve otoyol özelleştirme planının faturasını tek tek açıklıyoruz.

Özelleştirme kapsamına alınan; Otoyolun adı: KGM Anadolu Otoyolu. Güzergahı: İstanbul-Ankara. Uzunluğu: 379 km. Geçiş ücreti: 338 TL.

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 460 peki nasıl? Karayolları 1.Bölge'deki, İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, Anadolu Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,89 TL.

Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun şu anda araç geçiş ücreti: Kilometre başına 4,96 TL. Aradaki fark 4,6 kat.

Sonuç: KGM Anadolu Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 338 TL olan araç geçiş ücreti, kademe kademe 1.890 TL'ye kadar çıkacak! Bu da yüzde 460'a kadar zam demek! Bunun adı vatandaşı soyma planıdır."