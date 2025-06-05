Otoyol geçiş ücretleri artık her yıl otomatik olarak artacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026'dan itibaren geçiş ücretlerinin her yılbaşında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda güncelleneceğini açıkladı.

YILDAN YILA OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Yeni uygulamayla birlikte, bugüne kadar dönemsel olarak yapılan ve ihtiyaçlara göre belirlenen fiyat ayarlamaları, belirli bir düzene bağlanmış olacak. Devletin işlettiği otoyolları kapsayan sistem, ücretlerin yıldan yıla otomatik olarak güncellenmesini sağlayacak.

Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak hesaplanacak geçiş ücretleri, en yakın 1 TL ya da katına yuvarlanacak. Bu yöntemle hem sade bir fiyatlandırma sağlanması hem de sürücüler için öngörülebilir bir tarife sistemi oluşturulması hedefleniyor.

2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte her yıl geçiş ücretlerine doğrudan yansıtılacak. Uygulamanın devreye gireceği 2026 itibarıyla vatandaşlar, otoyol kullanımı öncesinde ücret artışlarını önceden bilebilecek.