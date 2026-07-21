Barcelona’nın Eixample bölgesinde yer alan Cerda Sokağı’ndaki 2.000 metrekarelik bir yol şeridi, belediyenin karbonsuzlaştırma hedefleri kapsamında yeni bir malzeme teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Görünüm olarak standart bir kent caddesinden farksız olan asfaltın yapısında, geleneksel mineralli dolgu maddeleri ve kireç taşı yerine zeytinyağı üretiminden elde edilen zeytin çekirdeği biyoşarı (biyo-kömür) kullanıldı.

Barcelona Şehir Konseyi’ne bağlı BIT Habitat Vakfı, BIMSA ve Diputacion de Barcelona iş birliğiyle düzenlenen "21. Yüzyıl Sokak Kesiti" başlıklı inovasyon yarışmasında birincilik kazanan proje, 90 bin avro fon elde etti. Çalışma; Agusti i Masoliver, SA (AMSA) ve Asfaltos y Construcciones Elsan, SA (ELSAN) inşaat şirketleri ile Katalonya Politeknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi.

KARBON AYAK İZİNDE %76 AZALMA

Söz konusu asfalt karışımı, zeytin çekirdeği ve çam kalıntılarının oksijensiz ortamda yüksek ısıya tabi tutulduğu piroliz yöntemiyle üretiliyor. Bu süreçte organik maddedeki karbon, karbondioksite dönüşmek yerine katı ve kimyasal olarak inert bir yapıya sabitleniyor. Bitki kalıntılarının doğal çürüme veya yakılma süreçlerinde atmosfere saldığı karbon, biyoşar olarak asfaltın içerisine hapsedilerek yol yüzeyinin uzun vadeli bir karbon deposuna dönüşmesi sağlanıyor.

Projenin ilk verileri ve test sonuçları sıralandı. yeni karışım, geleneksel asfalt karışımlarına kıyasla karbon ayak izinde %76 azalma sağlıyor. Biyoşar katkılı karışımın nem direnci, çatlak toleransı ve sıcaklık kararlılığı testlerinde standart asfalt ile eşit veya daha yüksek performans sergilediği kaydedildi.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi konumundaki İspanya'da, her sezon ortaya çıkan zeytin çekirdeği atıklarının doğrudan inşaat sektörüne hammadde olarak aktarılması hedefleniyor.

SAHA TESTLERİ YAPILACAK

Laboratuvar aşamasını tamamlayan malzeme, belediye inşaat grubu Sorigue gözetiminde Cerda Sokağı üzerinde gerçek trafik ve iklim koşullarında teste tabi tutuluyor. Çalışma kapsamında asfaltın günlük araç yükü altındaki aşınma oranı, yaz sıcaklarına dayanıklılığı ve yağışlı kış şartlarındaki çatlama direnci ölçülüyor.

Eylül 2026’ya kadar sürecek prototip geliştirme ve veri toplama aşamasının ardından, malzemenin bir yıllık hava ve trafik döngüsündeki performansı değerlendirilecek. Elde edilen verilerin olumlu olması halinde, Barcelona’nın 2030 iklim nötr hedefleri doğrultusunda malzemenin belediyenin standart yol ihale şartnamelerine dahil edilmesi planlanıyor.