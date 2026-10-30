Birleşik Krallık’ın yüksek hızlı demir yolu hattı projesi High Speed 2 (HS2) kapsamında, M6 otoyolu üzerine inşa edilen 4 bin 750 tonluk çelik viyadük, ana trafik akışı durdurulmadan hidrolik itme yöntemiyle nihai konumuna kaydırıldı.

HS2 ve yüklenici konsorsiyum Balfour Beatty VINCI tarafından yapılan resmi açıklamaya göre operasyon, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü West Midlands bölgesindeki Chelmsley Wood mevkisinde gerçekleştirildi. 320 metre toplam uzunluğa sahip viyadüğün 76 metrelik son bölümü, altındaki şeritlerde araç trafiği devam ederken dokuz saatlik çalışma neticesinde tamamlandı.

SANTİMETRİK HASSASİYET VE KADEMELİ İTME YÖNTEMİ

Projede doğrudan otoyol üzerine montaj yapmak yerine 'aşamalı itme' tekniği uygulandı. Saha kenarında dört aşamada birleştirilen çelik tabliye parçaları, 'strand jack' adı verilen kablolu hidrolik krikolar vasıtasıyla saatte ortalama 12 metre hızla beton ayaklar üzerine sürüldü.

M6 otoyolunu aşan demir yolu geçişi iki paralel viyadükten oluşuyor. Doğu yönündeki ilk tabliyenin montajı 2025 yılında tamamlanmıştı. Ekim 2026'da yerleştirilen batı tabliyesi ile ilk viyadük arasında yalnızca 100 milimetrelik (10 santimetre) bir açıklık bulunuyor. Yapılarda, bakım maliyetlerini düşürmek ve korozyona karşı yüzeyinde koruyucu tabaka oluşturmasını sağlamak amacıyla corten (patine) çeliği kullanıldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE HAVA KOŞULLARI

Operasyon boyunca M6 otoyolunun ana güzergahı açık tutuldu; olası risklere karşı yalnızca M42 ile M6 arasındaki bağlantı yolu geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin erken tamamlanmasıyla bağlantı yolu, planlanan saatten 25 saat önce, 24 Ekim saat 21.00 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Aynı dönemde bölgedeki şiddetli rüzgârlar nedeniyle M42 üzerindeki Water Orton viyadüğünün parapet montaj çalışmaları ertelenirken, M6 üzerindeki kaydırma süreci takvime uygun şekilde sonuçlandırıldı.

M42 ÜZERİNE DÖRT HATLI GEÇİŞ

Doğu viyadüğü Londra yönündeki Old Oak Common ve Euston istasyonlarına, batı viyadüğü ise Birmingham Curzon Street istasyonuna giden trenlere hizmet verecek. Viyadüklerin kaba inşasının bitmesinin ardından hat döşeme ve elektrifikasyon sistemlerinin kurulumuna geçilecek.

HS2 yönetimi ve kara yolları idaresi National Highways, projenin bir sonraki etabı kapsamında 2027 yılında Coleshill yakınlarında M42 otoyolu üzerine inşa edilecek ve dört demir yolu hattını taşıyacak 'triple box' yapısının imalatına başlayacak.