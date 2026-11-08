Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında seyir halindeki bir aracın aniden durması üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Dört aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kamyonun önündeki araca çarpmasıyla yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

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