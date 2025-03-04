Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu evli çift hayatını kaybederken, 1 haftalık bebekleri yaralandı.
Selman Güngör (33) yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı gişelerinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Selman Güngör, eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
Sağlık ekipleri, sürücü Selman Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Yonca Güngör ile bebek Su Alya Güngör hastaneye sevk edildi. Yonca Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek Su Alya'nın tedavisi ise devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.