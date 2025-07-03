İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, İspanya'nın Zamora bölgesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

A-52 OTOYOLUNDA FACİA

Marca'da yer alan habere göre; Kaza, sabaha karşı A-52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria mevkisinde meydana geldi. Diogo Jota ve kardeşi André Jota’nın içinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak alev aldı.

YANGIN, ARACI VE ÇEVREYİ SARDI

Kazayı gören görgü tanıkları, hemen 112 acil hattını arayarak yardım çağırdı. Ancak olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin tüm aracı sarması nedeniyle Diogo Jota’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yangının çevredeki yeşillik alana da sıçradığı ifade edildi.

KARDEŞİ DE FUTBOLCU

Jota’nın araçta bulunan 26 yaşındaki kardeşi André Jota’nın da profesyonel futbolcu olduğu öğrenildi. Olayın ardından André’nin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

1996 doğumlu olan Diogo Jota 22 Haziran'da Rute Cardoso ile evlenmişti.