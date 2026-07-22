Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında saat 06.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Abdülbesim Ü. idaresindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, Hasan İpek yönetimindeki 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu. ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline derhal sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hafif ticari araçta bulunan 69 yaşındaki Fatma İpek ile 23 yaşındaki oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan İpek'in de aralarında yer aldığı iki kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından TIR şoförü Abdülbesim Ü. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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