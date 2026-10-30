İsviçre yakıt krizine karşı otoyollarda azami sürat sınırını 80 kilometreye indirmeyi tartışırken, Malta araç kullanmaktan vazgeçen genç sürücülere 1,5 milyon TL'yi aşan teşvik ödemesi başlattı. Kıta genelinde devreye alınan olağanüstü tedbirler, trafik alışkanlıklarını ve akaryakıt tüketimini doğrudan hedef alıyor.

Avrupa'da derinleşen enerji güvenliği endişeleri ve artan trafik yoğunluğu, hükümetleri sürücüleri doğrudan etkileyen kısıtlama ve teşvik modellerini hayata geçirmeye yöneltti. Alınan kararlar, bir yanda otoyollardaki hız sınırlarının sert biçimde aşağı çekilmesini, diğer yanda sürücü belgelerinin nakit para karşılığı devlete teslim edilmesini kapsıyor.

İSVİÇRE'DE OTOYOL HIZ SINIRI 80'E Mİ DÜŞÜRÜLÜYOR?

İsviçre Federal Ekonomik Güvenlik Dairesi, ülkede yaşanabilecek petrol ve akaryakıt tedarik krizlerine karşı hazırladığı acil durum planını federal yönetimin onayına sundu. Blick gazetesinde yer alan bilgilere göre, yakıt kıtlığının kritik seviyeye ulaşması durumunda otoyollardaki azami hız sınırının 80 kilometreye kadar düşürülmesi önerildi. Yetkililer, sürat sınırının aşağı çekilmesiyle araçların yakıt tüketiminin ciddi oranda azaltılacağını ve stratejik petrol stoklarının çok daha uzun süre muhafaza edilebileceğini belirtti.

STRATEJİK YAKIT REZERVLERİ RESMEN KULLANIMA AÇILDI

İsviçre genelinde petrol ürünleri piyasasındaki arz dengesinin bozulması üzerine hükümet, acil durum stoklarına müdahale etti. Alınan kararla birlikte, zorunlu yakıt rezervlerinden 45 milyon litreye kadar dizel akaryakıtın piyasaya sürülmesine izin verildi. Piyasaya aktarılan bu hacim, ülkenin mevcut stratejik rezervlerinin yaklaşık yüzde 4'lük bölümünü temsil ediyor. Otoyollardaki hız kısıtlaması planı masada tutulurken, uygulamanın yürürlüğe girip girmeyeceği akaryakıt tedarik hattındaki gelişmelere göre netleşecek.

EHLİYETİNİ DEVLETE TESLİM EDENE 1,5 MİLYON TL ÖDEME

Malta yönetimi, şehir içi trafik sıkışıklığını ve karbon salımını kontrol altına almak amacıyla finansal teşvik modeline dayalı "Ehliyet Teslim Programı"nı başlattı. Resmi düzenleme kapsamında, motorlu araç kullanma hakkından gönüllü olarak vazgeçerek sürücü belgesini devlete teslim eden gençlere toplamda yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında nakit ödeme yapılması kararlaştırıldı. Program için yıllık 5 milyon euro bütçe ayıran hükümet, her yıl en fazla 1.000 sürücünün bu hakktan faydalanmasına izin verecek.

EHLİYET TEŞVİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Malta'da uygulamaya giren programdan faydalanmak isteyen sürücüler için belirlenen yasal kriterler ve taahhüt şartları şu şekilde sıralandı:

Yaş ve belge şartı: Programa yalnızca 30 yaş ve altındaki, en az 1 yıllık geçerli ehliyete sahip sürücüler katılabiliyor.

İkamet zorunluluğu: Başvuru yapacak kişilerin kesintisiz olarak en az 7 yıldır Malta'da ikamet ediyor olması gerekiyor.

Beş yıllık kullanım yasağı: Katılımcıların yıllık taksitler halinde ödenecek parayı alabilmesi için 5 yıl boyunca trafiğe çıkmayacağını taahhüt etmesi şart koşuluyor.

İade ve eğitim kuralı: Belirlenen 5 yıllık süre dolmadan yeniden direksiyon başına geçmek isteyenlerin aldıkları ödemeyi devlete iade etmesi, sürenin bitiminde araç kullanmak isteyenlerin ise en az 15 saatlik direksiyon eğitimi alması gerekiyor.