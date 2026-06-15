Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 58 NK 299 plakalı kamyon, önünde ilerleyen D.K. idaresindeki 06 BAS 676 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alarak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü D.K. ile araçta yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.