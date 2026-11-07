Otoyollarda gişe çıkışlarında ve yol güzergâhlarında karşılaşılan "Ağır vasıtalar sağdan gidiniz" uyarısı, özellikle tır ve kamyon sürücülerini ilgilendiriyor. Söz konusu uyarı hız sınırına değil, araçların hangi şeridi kullanması gerektiğine işaret ediyor. Trafik mevzuatında da ağır vasıtaların şerit kullanımına ilişkin özel hükümler bulunuyor.

AĞIR VASITALAR HANGİ ŞERİTLERİ KULLANABİLİR?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 46'ncı maddesinde araçların şerit kullanımına ilişkin kurallar düzenleniyor. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile bu maddeye yeni hükümler eklendi. Düzenlemeye göre motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçların şerit kullanımı belirli kurallara bağlandı.

İki şeritli yollarda bu araçların geçme ve dönme dışında sol şeridi kullanmaması gerekiyor. İkiden fazla şerit bulunan yollarda ise geçiş dışında sağdan ikinci şeridin kullanılmaması, sola dönüş haricinde en sağdaki iki şerit dışındaki şeritlere girilmemesi gerekiyor.

TIR VE KAMYONLARIN HIZ SINIRI DAHA DÜŞÜK

Ağır vasıtalarla ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise hız sınırları. Otoyollarda araç türüne göre farklı hız limitleri uygulanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı hız sınırları tablosuna göre otoyollarda kamyon ve çekiciler için azami hız 90 kilometre olarak belirleniyor. Otobüslerde ise bu sınır 100 kilometre olarak uygulanıyor. Otomobillerde hız sınırı, otoyolun işletme modeline göre 130 veya 140 kilometreye kadar çıkabiliyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ DE DİKKAT ETMELİ

Otoyollarda ağır vasıtaların şerit değiştirmesi sırasında otomobil sürücülerinin de dikkatli olması gerekiyor. Büyük araçların kör noktaları nedeniyle yanlarında seyreden otomobilleri fark etmeleri zorlaşabiliyor. Özellikle tır ve kamyonların önüne ani şekilde geçilmesi, yakın takip yapılması ve sollama sırasında yeterli mesafenin bırakılmaması kaza riskini artırabiliyor. Bu nedenle otoyollarda yalnızca ağır vasıta sürücülerinin değil, diğer araç kullanıcılarının da şerit kurallarına ve takip mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.