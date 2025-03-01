Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametinde ilerleyen bir otomobilde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, otomobilin sürücüsünü panikletirken, sürücü hızla aracı emniyet şeridine çekmeyi başardı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak, yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı bildirildi. Otoyolda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.