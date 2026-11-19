Türkiye genelinde kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik akışı değiştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri çalışma yapılan kesimlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ŞERİT KAPATMALARI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yollarını da kapsayan 68-72. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İstanbul yönünde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor. Araç geçişleri açık olan şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, İncek Yolu üzerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinin sol şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

BAZI OTOYOLLARDA ULAŞIM İKİ YÖNLÜ SAĞLANIYOR

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşakları arasındaki 1-4. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

ÇALIŞMA YAPILAN DİĞER GÜZERGÂHLAR

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 29-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor. Söz konusu kesimlerde sürücülerin kontrollü ilerlemesi gerekiyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 41-43. kilometrelerinde bulunan üst geçitteki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Türkiye-Bulgaristan Devlet Sınırı-Edirne Çevre Otoyolu Ayrım Yolu'nun 20-39. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometreleri ile Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde devam eden çalışmalar kapsamında ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT ÇAĞRISI

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışma yapılan güzergâhlarda seyahat edecek sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uymaları gerektiğini hatırlattı. Trafik akışında yaşanabilecek değişikliklere karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.