Otoyol kenarlarına eşit aralıklarla yerleştirilen numaralı tabelalar, sürücülerin anlık konumunu ve referans noktalarına olan mesafesini gösteriyor. Seyir esnasında sıklıkla gözden kaçan bu işaretler, acil durumlarda ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin adrese hızla ulaşmasını sağlıyor.

NUMARALI TABELALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanların açıklamalarına göre kilometre taşı işlevi gören bu işaretler; şehir sınırlarına, ana kavşaklara veya güzergahın başlangıç noktasına olan uzaklığı simgeliyor. Belirli aralıklarla tekrarlanan bu tabelalar, üzerindeki rakamlar vasıtasıyla aracın ilgili hat üzerindeki konumunu milimetrik olarak tanımlıyor.

ACİL DURUMLARDA NASIL HAYAT KURTARIYOR?

Kaza, araç arızası veya ani sağlık sorunları esnasında acil çağrı merkezlerine bildirilen tabeladaki numaralar, müdahale ekiplerinin zaman kaybetmeden olay yerine ulaşmasını sağlıyor. Ekipler, kilometrelerce uzunluktaki güzergahı taramak yerine verilen numara doğrultusunda doğrudan adrese sevk ediliyor.

GPS VE ŞEBEKE EKSİKLİĞİNDE DEVREYE GİRİYOR

Karayolu yetkilileri ve bakım ekiplerinin yol onarımlarında da faydalandığı bu sistem, navigasyon cihazlarının veya mobil şebeke sinyallerinin yetersiz kaldığı kırsal alanlarda en güvenilir konum doğrulama aracı olarak öne çıkıyor.