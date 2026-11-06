Dünyanın farklı ülkelerinde otoyol hız sınırlarına yönelik uygulamalar değişirken, trafik güvenliği, çevre kirliliği ve yakıt tüketimi konuları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de otoyolun bir bölümünde hız sınırı 120 kilometreden 100 kilometreye düşürülürken, Avrupa'da da hız limitleri yeniden gündeme geldi.

Abu Dabi'de Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum Caddesi (E311) üzerindeki belirli bir bölümde hız sınırı, 14 Eylül 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Daha önce 120 kilometre olan sınırın düşürülmesiyle sürücüler için yeni trafik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

AVRUPA'DA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Avrupa'da ise özellikle Almanya'da otoyollara genel hız sınırı getirilmesi uzun süredir tartışılıyor. Ülkede bazı otoyol kesimlerinde hız sınırı bulunmazken, 130 kilometre/saat yalnızca tavsiye edilen hız olarak uygulanıyor. Almanya Federal Meclisi'nde 9 Temmuz 2026'da otoyollara genel 130 kilometre hız sınırı getirilmesi için yapılan oylamada teklif, 467'ye karşı 137 oyla reddedildi.

Hollanda'da da hız sınırları zaman içerisinde değişti. Ülkede 2020 yılında çevre kirliliğini azaltmak amacıyla otoyollarda 06.00-19.00 saatleri arasında geçerli olan 130 kilometre hız sınırı 100 kilometreye düşürülmüştü. Ancak 14 Nisan 2025'te alınan kararla üç otoyolun toplam 86 kilometrelik bölümünde gündüz saatlerinde de hız sınırı yeniden 130 kilometreye çıkarıldı.

TÜRKİYE'DE HIZ SINIRI LİMİTİ NEDİR?

Türkiye'de ise otomobiller için otoyol hız sınırı, yolun işletme modeline göre değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda azami hız 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 kilometre olarak uygulanıyor.