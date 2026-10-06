Avusturya'dan Avrupa genelindeki otoyollarda hız sınırının 100 kilometreye düşürülmesi yönünde bir öneri geldi.

Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn’ın, Avrupa Birliği genelindeki tüm otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s olarak uygulanmasına yönelik açıklamaları kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal medya platformlarında mart ayından bu yana dile getirilen önerinin gerekçesi olarak; ölümlü ve ağır yaralanmalı kaza sayılarının azaltılması, yakıt tasarrufu sağlanması ve petrol ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi gösteriliyor.

RESMİ BİR TASARI VEYA AB GÜNDEMİ BULUNMUYOR

Söz konusu öneri, Avrupa Birliği kurumlarının resmi gündeminde yer almadığı gibi herhangi bir yasa tasarısı veya direktif taslağı niteliği de taşımıyor.

AB mevzuatına göre karayollarında azami hız sınırlarının belirlenmesi ve trafik düzenlemeleri her üye ülkenin kendi ulusal yetki alanında bulunuyor. Ulaştırma alanında ortak yetkileri bulunan Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin hız sınırlarını tek tipleştirecek bağlayıcı bir hukuki çerçevenin mevcut olmadığını belirtti.

Bir hız sınırının AB düzeyinde uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonu’nun resmi teklifi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onayı ile üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlama süreçlerini kapsayan prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.

Komisyon değerlendirmelerinde, hız rejimlerinin yol yapısı, trafik yoğunluğu ve çevre koşullarına göre esnek belirlenmesinin teknik açıdan daha uygun olduğu vurgulandı.

MEVCUT HIZ SINIRI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

Halen AB üyesi ülkelerin büyük bölümünde otoyol hız sınırları 110 km/s ile 130 km/s arasında değişiklik gösteriyor. Almanya otoyollarında genel bir üst hız sınırı bulunmazken 130 km/s tavsiye edilen hız olarak uygulanıyor. Önerinin sahibi olan Avusturya'da da standart sınır 130 km/s olarak korunuyor.

Buna karşın Hollanda, hava kalitesini artırmak ve emisyonları azaltmak amacıyla günün belirli saatlerinde otoyollarda 100 km/s sınırını uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Birçok ülkede ise sabit sınırlar yerine elektronik panolarla yönetilen dinamik hız sınırları tercih ediliyor.

TASARRUF VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Önerinin odağında yer alan yakıt tasarrufu konusunu değerlendiren Avusturya Otomobil Kulübü (ÖAMTC) uzmanları, bireysel araç bazında sağlanan tasarrufun ülke genelindeki toplam yakıt tüketimine etkisinin kısıtlı kalacağını ve toplam tüketimdeki düşüşün yalnızca birkaç yüzdelik puanla sınırlı kalacağını bildirdi.

ÖAMTC tarafından Nisan 2026'da gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların %68'i mevcut 130 km/s sınırının korunmasını savunurken, 100 km/s kısıtlamasını destekleyenlerin oranı %11'de kaldı.