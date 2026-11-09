Trafikte gaz pedalına kontrolsüzce basanları durdurmak için ezber bozan bir uygulama yollara indi. ABD'nin Virginia eyaletinde başlatılan pilot programla, kronik hız ihlali nedeniyle ehliyetini kaybetme sınırına gelen sürücülerin araçlarına GPS tabanlı hız sınırlayıcı donanım takılması zorunlu kılındı. ABD'de yankı uyandıran bu hamle, benzer bir yaptırım modelinin Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

ARAÇLARA BU CİHAZIN TAKILMASI ZORUNLU OLDU

"Akıllı Hız Yardımı" adı verilen sistem, uydu ve dijital haritalar üzerinden yoldaki yasal hız tavanını anlık olarak tespit ediyor. Sürücü sınırı aşmaya kalkıştığında cihaz motora giden gücü kısarak ivmelenmeyi engelliyor; yalnızca ani şerit değiştirme gibi acil durumlar için çok kısa süreli gaz tepkisine izin veriyor. Ancak sistem tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir sürücü, cihazın otoyoldayken tali yol hızını baz alması yüzünden motorun aniden çekişten düştüğünü ve hızla akan trafikte ölümden döndüğünü bildirdi.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLARDA DA BENZER SİSTEM VAR

Türkiye'de ceza alan sürücülere zorla motor kilitleyici cihaz takılması gibi bir yaptırım bulunmuyor. Ancak Avrupa Birliği GSR II regülasyonlarıyla birlikte, ülkemizdeki yeni tescilli sıfır otomobillerde "Akıllı Hız Asistanı" (ISA) artık standart donanım haline geldi. Türkiye yollarındaki araçlarda bulunan bu sistem, motoru tamamen kilitlemek yerine sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor ya da pedala hafif bir direnç veriyor; sürücü gaza sert bastığında veya menüden kapattığında kontrolü tamamen devralabiliyor. Dünyada ses getiren bu sert yaptırımın, önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kural tanımaz sürücülerin karşısına çıkıp çıkmayacağı ise şimdiden merak konusu.