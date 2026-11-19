Türkiye'de otoyollarda seyahat eden sürücüleri yakından ilgilendiren hız sınırları yeniden gündeme geldi. Otomobiller için bazı otoyollarda 140 kilometreye kadar çıkabilen hız sınırı, tünellerde önemli ölçüde düşüyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bazı tünellerde 90 kilometre olarak uygulanan sınır, sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde otomobiller için hız sınırı, KGM tarafından işletilen otoyollarda saatte 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 kilometre olarak uygulanıyor ama bu sınırlar otoyolun her noktasında geçerli değil. Tünellerde farklı hız kuralları devreye girebiliyor.

TÜNELLERDE HIZ SINIRI 90 KİLOMETRE

Tünel İşletme Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre, farklı bir kısıtlama bulunmadığı takdirde otoyol tünellerinde azami hız saatte 90 kilometre olarak belirleniyor. Devlet ve il yollarındaki tünellerde ise bu sınır 80 kilometre olarak uygulanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bu kurala dikkat çekiliyor. Otoyolun Gebze-İzmit arasındaki bölümünde bulunan beş tünelde otomobiller için hız sınırı 90 kilometre olarak uygulanıyor. Tünellerin uzunlukları ise 399 metre ile 4 bin 325 metre arasında değişiyor.

ORTALAMA HIZ DENETİMİ DE YAPILIYOR

Tünellerde hız sınırının aşılması halinde sürücüler trafik cezalarıyla karşılaşabiliyor. Nefes'in haberinde, söz konusu güzergahta plaka kayıtları üzerinden ortalama hız tespiti yapıldığı da aktarıldı. Bu nedenle sürücülerin yalnızca otoyolun genel hız sınırını değil, tünel girişlerinde bulunan trafik levhalarını da dikkate alması gerekiyor.