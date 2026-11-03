Trafikte seyrederken sürücülerin karşısına yüzlerce farklı tabela, uyarı levhası ve işaret çıkıyor. Ancak son dönemde otoyol kenarlarında, boş arazilerde ve mülk sınırlarında sıkça rastlanan küçük turuncu bayraklar, görenlerde büyük bir tedirginlik yaratıyor. İlk bakışta bir kaza, acil durum veya suç mahalli sanılarak "Hemen polisi mi aramalıyız?" paniğine yol açan bu işaretlerin ardındaki gerçek ise çok daha farklı bir güvenlik uyarısına dayanıyor.

ÇOĞU SÜRÜCÜ ANLAMINI BİLMİYOR

Yol kenarına dikilmiş küçük bir çubuğun ucundaki turuncu bayrak, çoğu sürücü tarafından bilinmediği için anında şüphe uyandırıyor. Amerikan Kamu İşleri Birliği (APWA) standartlarına göre turuncu renk, yerin metrelerce altında kritik bir iletişimin aktığını temsil ediyor. Bu bayraklar; telefon hatları, yüksek hızlı fiber optik kablolar, acil durum alarm sistemleri ve benzeri hassas altyapı ağlarının tam üzerinden geçtiğini gösteren uluslararası bir kod niteliği taşıyor.

DOKUNMAK BİLE BÜYÜK FELAKETE YOL AÇABİLİR

Söz konusu işaretler yalnızca bilgilendirme amacı taşımıyor; aynı zamanda çok sert bir kazı ve müdahale yasağını simgeliyor. Bölgede yapılacak kontrolsüz bir kazı ya da bayrağın işaret ettiği noktaya verilecek en ufak bir zarar, tüm bir şehrin internet, telefon ve acil durum iletişim ağlarını saniyeler içinde çökertebilecek bir potansiyele sahip.

Yetkililer, bu bayrakların kimi zaman kritik arazi ölçümlerinde referans noktası olarak da çakıldığını hatırlatıyor. Yol kenarında veya arazinizde bu bayrakları gördüğünüzde paniğe kapılıp polisi aramak yerine, işaretlerin yerinden asla oynatılmaması, sökülmemesi ve herhangi bir şüpheli kazı girişimi durumunda derhal ilgili kamu altyapı kuruluşlarına ya da saha ekiplerine bilgi verilmesi gerekiyor.