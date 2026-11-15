Litvanya'da 1 Kasım itibarıyla kış dönemi hız sınırlarına geçildi. Yaz aylarında otoyollarda 130, ekspres yollarda ise 120 kilometre olarak uygulanan hız sınırları, kış mevsimiyle birlikte her iki yol türünde de 110 kilometreye indirildi. Mevsimsel uygulama 31 Mart'a kadar devam edecek.

KIŞ AYLARINDA HIZ SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Litvanya'da her yıl uygulanan mevsimsel hız sınırları, kış aylarında artan trafik risklerini azaltmayı amaçlıyor. Kar yağışı, buzlanma ve kaygan yollar nedeniyle sürücülerin daha düşük hızlarda seyretmesi isteniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte otoyollarda hız sınırı saatte 20 kilometre, ekspres yollarda ise 10 kilometre düşürüldü. Yerleşim yerleri dışındaki diğer asfalt yollarda genel hız sınırı 90 kilometre olarak uygulanmaya devam ediyor.

BAZI YOLLARDA HIZ SINIRI HAVA DURUMUNA GÖRE BELİRLENİYOR

Ülkede Vilnius–Kaunas ve Garliava–Marijampolė güzergâhlarının belirli bölümlerinde değişken hız sınırı sistemi kullanılıyor. Elektronik tabelalar sayesinde hava ve yol koşullarına göre hız sınırları artırılabiliyor veya düşürülebiliyor. Uygun koşullarda bazı kesimlerde kış aylarında da 130 kilometre hıza izin verilebiliyor.

Öte yandan Litvanya'da kış lastiği kullanımı da zorunlu hale geldi. Yetkililer, sürücülerin yalnızca hız sınırlarına değil, hava koşullarına ve yol durumuna da dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.