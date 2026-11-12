2024 yılında başlayan ve 2026'da büyük ölçüde tamamlanan proje kapsamında otoyolun yalnızca yüzeyi değiştirilmedi. Yağmur suyunun tahliyesini sağlayan altyapı yenilendi, güvenlik bariyerleri güçlendirildi ve yolun çeşitli bölümlerinde kapsamlı onarımlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 83 milyon sterlinlik yatırımla yürütülen çalışma, beton kaplamalı otoyolların daha sessiz ve konforlu hale getirilmesi için uygulanan yöntemlerden biri olarak öne çıktı.

90 BİN TONA YAKIN ÖZEL ASFALT KULLANILDI

İngiltere'nin Southampton yakınlarından geçen M27 otoyolunun 5 ve 7 numaralı kavşakları arasındaki bölüm, düşük gürültülü asfaltla yeniden kaplandı. İngiltere Ulusal Karayolları Kurumu National Highways tarafından açıklanan verilere göre, çalışmada toplam 89 bin 907 ton özel asfalt kullanıldı.

Yeni yüzey, araç lastikleriyle yol arasındaki temas sırasında ortaya çıkan gürültüyü azaltmak amacıyla tasarlandı. Özellikle yoğun trafik bulunan otoyollarda lastiklerin yol yüzeyinde oluşturduğu ses, çevrede yaşayanlar açısından önemli bir sorun oluşturabiliyor.

Beton yüzeyin üzerine uygulanan asfalt sayesinde sürücülere daha düzgün ve konforlu bir yol sunulması amaçlanıyor. Ayrıca yeni kaplamanın mevcut yolun kullanım ömrünü uzatması ve gelecekteki bakım ihtiyacını azaltması bekleniyor.

11 KİLOMETREDEN FAZLA DRENAJ HATTI YENİLENDİ

Projenin önemli bir bölümünü yağmur suyunun yoldan uzaklaştırılmasını sağlayan drenaj sistemleri oluşturdu. Çalışmalar kapsamında 11 bin 289 metre drenaj hattı onarıldı veya değiştirildi.

Bunun yanında eski beton yüzeydeki 78 bin 543 metrelik birleşim noktası kapatıldı, hasarlı 281 beton panel değiştirildi ve 1.100 ayrı beton onarımı gerçekleştirildi. Yol güvenliğini artırmak amacıyla binlerce metre bariyer yerleştirilirken 6 bin 308 yol reflektörü de monte edildi.

Yenilenen otoyol bölümünde her iki yöndeki dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Projenin son aşamalarında yol işaretleri ve elektronik sistemlere yönelik kontroller de gerçekleştirildi.

Yeni kaplamayla birlikte trafik gürültüsünün azaltılması, yağışlı havalarda su tahliyesinin iyileştirilmesi ve yolun daha uzun süre kullanılabilmesi hedefleniyor.